Doch trotz der hohen Quote steigt die Infektionsrate seit Monaten. Bis zum September dieses Jahres gab es in Singapur rund 70.000 Covid Fälle insgesamt. In den letzten drei Monaten hat sich die Zahl fast vervierfacht. Professor Paul Tambyah, Präsident der Asia Pacific Society of Clinical Microbiology and Infection, warnt: