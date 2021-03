Seit der Pandemie hatte ich zwei bis drei Dates, eins davon erst letzte Woche. Auf einmal war der Frühling endlich da, aber ich habe gemerkt, dass ich wahnsinnig nervös war, eine fremde Person zu treffen. Wie begrüßt man sich in Pandemie-Zeiten? Wir haben uns an der Elbe kurz umarmt, was völlig okay war, weil wir sowieso den ganzen Abend miteinander verbracht haben.