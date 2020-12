Wintersport heißt in Frankreich in diesem Jahr vor allem Schlittenfahren und Schneewandern. Denn die Skigebiete öffnen zwar, die Lifte jedoch stehen still. Auch das Après-Ski fällt aus: Die Lokale bleiben mindestens bis 19. Januar geschlossen. Franzosen, die im Ausland Ski fahren wollen, droht Präsident Emmanuel Macron mit "restriktiven und abschreckenden Maßnahmen". Geplant sind unter anderem eine Quarantäne für Rückkehrende und Kontrollen an den Grenzen.