An dieser Stelle will "sofort-impfen.de" anküpfen. Das Ziel: schnellen Zugang zu Impfstoffen schaffen, indem Ärzte und Impfwillige vernetzt werden - Tinder für Impftermine quasi. Wie die Initiative die Impfkampagne unterstützen will, erklärt Initiator Johannes Gerster im ZDFheute-Interview.