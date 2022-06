Virologe Stöhr : Warum die Sommerwelle harmlos ist

Daran werde sich auch nichts ändern, das zeige der Blick nach Portugal: Dort gebe es durch BA.5 zwar vier bis fünf mal so viele Infektionen pro Kopf und auch dort sei die Situation in den Krankenhäusern entspannt. Die Sommerwelle werde in einigen Wochen verschwunden sein "und auf den Intensivstationen in Krankenhäusern wird nichts dramatisches geschehen sein", so Stöhr. Kurz gesagt: Die derzeitige Omikron-Variante sei also ansteckender - aber weniger gefährlich.