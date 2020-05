Erst am Wochenende sorgte die Band für Schlagzeilen - als Teil eines virtuellen Corona-Benefizkonzerts mit Größen wie Lady Gaga und Beyoncé. Mit ihrem Hit "You Can't Always Get What You Want" richteten sich die Rocker von ihren Wohnzimmern aus an Ärzte, Krankenpfleger und Fans in aller Welt. Durch das Konzert kamen umgerechnet 32 Millionen Euro Spenden für medizinische Hilfsorganisationen und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zusammen.