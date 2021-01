Vor der Kapuzinerkirche in der Altstadt von Palma de Mallorca bildet sich eine lange Schlange in der Hoffnung auf eine kostenlose Mahlzeit. An dieser Tafel und bei anderen Hilfsstationen der spanischen Urlaubsinsel wächst die Zahl der Bedürftigen - die soziale Not nimmt im Zuge der Corona-Krise stetig zu.