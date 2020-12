Auch in Deutschland erheben Impfzentren und mobile Impfteams in pseudonymisierter Form Patientendaten. Sie sind in Paragraf 13 Absatz 5 des Infektionsschutzgesetzes festgelegt und umfassen Geschlecht, Geburtsmonat und -jahr, Postleitzahl, Datum der Impfung und weitere Daten.



Die an der Auswertung der Impfdaten beteiligten Behörden wie das Robert-Koch- oder Paul-Ehrlich-Institut seien nicht in der Lage, diese Pseudonymisierung wieder aufzuheben. Durch diese Erfassung ist es etwa möglich, dass das RKI täglich aktualisierte Impfzahlen herausgibt oder bei Problemen Nachforschungen etwa zu Produktionschargen der Impfstoffe angestellt werden können.