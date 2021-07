Natürlich wisse die Stiko, dass es, wenn man Kinder und Jugendliche nicht impfe, es vermehrt Infektionsfälle geben werde. "Aber die Auswirkung auf die Hospitalisierung sowohl in dieser Altersgruppe als auch in der Gesamtbevölkerung ist eher gering." Daher werde die Impfung von Kindern und Jugendlichen auch den weiteren Verlauf der Pandemie in Deutschland nicht wesentlich beeinflussen, so Mertens.