Unter den mehr als 10.000 Tests seien auch vier falsch-negative Ergebnisse - die Personen waren also Infiziert, gaben ihr Testergebnis aber als negativ an, was laut Ciesek aber weniger an der Qualität der Tests, sondern mehr an der Deutung der Ergebnisse gelegen haben. "Bei den vier falsch negativen handelt es sich in erster Linie um Angaben von Lehrern."