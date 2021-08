Bei den Krankenhaus-Zahlen weist Karagiannidis darauf hin, dass die Daten aufgrund der geringen Fallzahlen noch nicht sehr genau sind - und auch nicht alle Patienten überhaupt wegen Covid in die Klinik kommen: "Wir haben natürlich auch Zufallsfunde. Das typische Beispiel: Ein Kind bricht sich ein Bein, durch Zufall kommt beim Test raus, dass das Kind mit Corona infiziert ist - obwohl es gar keine Symptome hat. Es landet als hospitalisiert mit Corona in der Statisitik - und verzerrt natürlich die Statistik", so Karagiannidis. Deshalb sei die Interpretation der Hospitalisierungsrate so viel schwieriger als die Interpretation der Zahl der Intensivpatienten.