Seit einem Jahr habe ich quasi jeden Tag Homeoffice. Studieren ist kein nine to five Job von Montag bis Freitag alleine vor dem Bildschirm. Als Jurastudent gehen meine Vorlesungen auch mal den ganzen Tag. Und auch an den Wochenenden ist Lernen angesagt. Online-Lehre hin oder her: Langfristig kann das keine Lösung sein!