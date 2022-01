An der Uni Hamburg leitet Ronald Hoffmann die Beratungsstelle. Sein Team erreichten so viele Anfragen, dass irgendwann priorisiert werden musste: Wo ist das Risiko am größten, wer braucht akut Hilfe? Es gebe eine Gruppe von Studierenden, so der Psychologe, "die die Bindung an ihr soziales Umfeld verlieren und das Studium als nicht mehr sinnstiftend wahrnehmen."