Studentenleben - wer das Wort hört, denkt wohl an erste eigene Wohnung, Partys, neue Leute, neues Leben. Wenn Olivia auf das erste Semester ihres Lehramt-Studiums zurückblickt, sagt sie: "Ich habe das Gefühl, es geht nicht weiter". Das Corona-Jahr fühle sich an wie zwei Monate, so wenig sei passiert.