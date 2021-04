Mit 52 Millionen hat Südkorea etwa 60 Prozent der Einwohnerzahl Deutschlands. Obwohl sich dort das Coronavirus früher als in Deutschland verbreitete, gibt es bisher nur ca. 103.000 Infektionsfälle. In den letzten 14 Monaten starben insgesamt etwa 1.700 Menschen an Covid-19. So viele Menschen sterben in Deutschland in zehn Tagen.