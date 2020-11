Nun der erste Schritt in einen öffentlichen Bereich. Wenn die Kunden das Licht sehen könnten, wäre ein Lichtschleier unter der Decke. Die UV-Lampen hängen in 2,3 Metern Höhe und strahlen mit drei Prozent Steigung nach oben ab. Darunter kommt kaum mehr Strahlung an. Das musste - so sieht es die dafür zuständige DIN vor - eingemessen werden in Augenhöhe auf 1,7 Metern. So können die Lampen wirken während der Betrieb im Markt normal weiterläuft.