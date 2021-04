Der junge Arzt aus Damaskus kämpft seit einem Jahr in einem staatlichen syrischen Krankenhaus an der Corona-Front. Zunehmend verzweifelt, wie der 33-Jährige im Videogespräch mit ZDFheute sagt. Aus Sorge vor Repressionen bittet der Arzt um Anonymität und will öffentlich schlicht Bassam genannt werden.