In Corona-Jahr 2020 ist der Konsum von Tabakwaren in Deutschland gestiegen. Darauf weist die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen in Hamm bei Vorlage ihres "DHS Jahrbuch Sucht 2021" hin. Mit rund 28,8 Milliarden Euro seien die Gesamtausgaben für Tabakwaren um fünf Prozent gestiegen.