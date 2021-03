Biskups Bilder erzählen eindrucksvoll von einem völlig veränderten Land. Es ist ein Land im Krisenmodus. Zu sehen sind Menschen mit Abstand, Misstrauen und Masken. Es sind Momentaufnahmen zwischen Angst und Anpassung, Appellen und Auflehnung. Ein Streifzug von Bayern bis Berlin. Von Hamburg bis ins Erzgebirge. "Ich habe schon viele schwierige Situationen in meinem Leben fotografiert, in Russland, in Jugoslawien. Aber so etwas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen."