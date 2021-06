… ist ein Politiker und Epidemiologe Taiwans. Vom 20. Mai 2016 bis zum 20. Mai 2020 war er Vizepräsident der Republik China auf Taiwan.



Chen erwarb nach seinem Studium den Doktorgrad in Epidemiologie und Humangenetik an der Johns Hopkins University in Baltimore, USA.



Eine größere Bekanntheit erlangte er durch seine Rolle beim Ausbruch der SARS-Epidemie 2003, die er als einer der führenden Epidemiologen des Landes und Gesundheitsminister der taiwanischen Regierung begleitete.

Bildquelle: Forschungsbüro Professor Chen Chien-jen