Club-Betreiber René Minner überrascht das nicht. "Ich glaube schon, dass die Leute ein bisschen zögern, da muss man sich rantasten", sagt der 38-Jährige. Doch das Interesse am Feiern ist groß: Alle 450 Tickets für den Auftakt am Freitagabend in der "Kantine" sind verkauft. Auch beim Ravensburger Rave-Club "Douala", ebenfalls Teil des Modellprojekts, sind alle 250 Online-Karten vergriffen.