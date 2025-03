Corona-Aufarbeitung: Wie kam es zum Betrug mit Testzentren?

Can Hazer wirkt müde, als er an einem Abend Ende Februar den Konferenzraum der Haftanstalt für ein Interview mit frontal betritt. In einer Stadt in Nordrhein-Westfalen verbüßt er eine Gefängnisstrafe von fünfeinhalb Jahren - vor allem wegen falscher Abrechnungen in mehreren seiner ehemaligen Corona-Testzentren . Am Ende stand ein Schaden von 5,3 Millionen Euro.