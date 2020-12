"Dass die Todesfälle weiter hoch bleiben, liegt zum einen am Zeitverzug und zum anderen an vermehrten Infektionen bei älteren Menschen in den letzten Wochen", sagt Berit Lange vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Die Zeit zwischen Infektion und Versterben betrage zwischen zwei und vier Wochen - je nachdem, ob der Patient auf eine Intensivstation aufgenommen wird oder nicht, erklärt die Infektionsepidemiologin.