Die RKI-Zahl von Montag zu Todesfällen ist also wenig aussagekräftig. Einen Tag später wurden bereits 240 neue Corona-Todesfälle gemeldet. Und auch in den Wochen zuvor gab es ähnlich hohe Schwankungen. So wurden am Montag vor einer Woche lediglich sechs neue Todesfälle von den Gesundheitsämtern gemeldet. Am Tag danach waren es 304 gemeldete Fälle.