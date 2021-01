Das Team des Instituts für Rechtsmedizin am UKE beschäftigt sich seit Beginn der Pandemie im März 2020 intensiv mit den postmortalen Untersuchungen der Corona-Toten. Auf lange Sicht gesehen liege der Anteil der Todesfälle in Deutschland bei knapp unter zwei Prozent in Bezug auf die Menge an positiv auf Sars-CoV-2 getesteten Personen - nur wenig höher als aktuell in den USA. "So systematisch wie hier in Hamburg hat die Sterbefälle niemand anderes untersucht - und wir bleiben in der 2. Welle immer annähernd bei dieser Zahl", sagt er.