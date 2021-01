Ein trauriger Rekord sorgt am Donnerstag für Schlagzeilen: 1.244 neue Todesfälle binnen 24 Stunden, meldete das Robert-Koch-Institut (RKI). Die hohen Infektionszahlen würden zeigen, dass die aktuellen Maßnahmen nicht ausreichten, sagte Professor Dirk Brockmann, Physiker am RKI, im ZDF-Morgenmagazin. Dies liege in erster Linie am Verhalten der Bevölkerung.