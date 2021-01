In dem Schreiben wird die "Alternative" der "Sauerstoffzufuhr" empfohlen. Sollte diese Maßnahme der "Oxygenierung" nicht ausreichen, schreibt Heckemann, ist "natürlich eine Krankenhausbehandlung in Erwägung zu ziehen". Das heißt allerdings auch, bei einer Verschlechterung des Zustands ist die Einlieferung nicht zwingend, sie ist in Erwägung zu ziehen.