Angesichts der zähen Impfstofffortschritte will das Land außerdem auch das russische Vakzin Sputnik V einsetzen. Der Impfstoff könnte bereits in den nächsten Tagen in Tschechien eintreffen, sagte Präsident Milos Zeman unter Berufung auf die russische Botschaft. Ihm wäre es auch recht, wenn sein Land den Impfstoff des chinesischen Herstellers Sinopharm nutze, denn "Vakzine haben keine Ideologie".