Demnach ist die Zahl der Sterbefälle von Ende März bis Anfang Mai - in der ersten Corona-Welle - im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019 deutlich gestiegen. Mit 15 Prozent war die Abweichung in der zweiten Aprilwoche am größten. Das RKI meldete in dieser Woche 1.737 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 - es war der Höchststand in der ersten Welle.