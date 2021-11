Hingegen machen beispielsweise Schleswig-Holstein und Niedersachsen keine solche Unterscheidung. Auch in Bremen, dem Bundesland mit der deutschlandweit höchsten Impfquote (Dienstag: 79,3 Prozent), gab es zuletzt eine Diskrepanz zwischen den Gruppen, wenn auch nicht so deutlich wie in Sachsen: In der ersten Novemberwoche lag in der Hansestadt die Inzidenz unter den Ungeimpften bei knapp 261 und unter Geimpften bei gut 41. [Das kleine Bremen ist deutscher Impf-Meister. Bürgermeister Bovenschulte empfiehlt im ZDF eine gezielte Corona-Hotspot-Strategie, ist aber gegen Ausgangssperren und Impfpflicht.]