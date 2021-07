Gigerenzer: Das Besondere an der Corona-Krise ist, dass wir Angst und Hoffnung mehr an Zahlen binden als an Bilder. Aber die meisten von uns haben nie gelernt, Zahlen und Statistik zu verstehen. Jetzt hätten wir die große Chance, jungen Menschen - die über ein Jahr lang mit diesen Zahlen, die uns Angst und Hoffnung machen, konfrontiert worden sind und nun eine Motivation haben zu verstehen – beizubringen, die Risiken selbst zu begreifen statt sich nur zu ängstigen.