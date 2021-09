Nur wer getestet, geimpft oder genesen ist, kann in Österreich in Restaurants und Hotels gehen oder Veranstaltungen besuchen. Seit 1. September gilt: In Wien verlieren Antigen-Schnelltests nach 24 Stunden ihre Gültigkeit, PCR-Tests nach 48 Stunden. Im Rest des Landes sowie für die Einreise sind sie jeweils 48 beziehungsweise 72 Stunden gültig. Maskenpflicht gilt hauptsächlich noch in Supermärkten und in Bus und Bahn; in Wien müssen in allen Geschäften Mund und Nase bedeckt werden.