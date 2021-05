Tourismus mit Übernachtung und Gastronomie ist derzeit in einigen Modellregionen möglich: An der Lübecker Bucht, am Timmendorfer Strand, in Scharbeutz, Neustadt und Sierksdorf, in Nordfriesland, in der Schleiregion sowie in Büsum. Es gelten Kontaktbeschränkungen und Hygieneauflagen samt Testpflicht in dichten Abständen. Überall im Land ist bereits Außengastronomie erlaubt, da die Inzidenz durchweg unter 100 liegt. Ab Montag öffnet Schleswig-Holstein den Tourismus für das ganze Land, bei Restriktionen, die allerdings gelockert werden. Aktuelle negative Corona-Tests bleiben Pflicht.