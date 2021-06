"Eine reiserechtliche Möglichkeit wäre, den Urlaub in irgendeiner Weise zu verschieben", sagt Karimi dazu. Es komme darauf an, was tatsächlich gebucht worden sei. "Wer eine Individualleistung gebucht hat, der muss ganz genau in seinen Vertrag schauen, was geregelt ist: Habe ich ein kostenloses Umbuchungsrecht? Kann ich flexibel stornieren? Kann ich die Reisebestandteile verschieben? Zu welchem Preis kann ich einen Reisebestandteil stornieren, was bekomme ich tatsächlich wieder?".