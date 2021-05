USA: Einreisesperre für Menschen aus Indien

Wegen der verheerenden Corona-Krise in Indien verhängt die US-Regierung eine Einreisesperre für Menschen aus dem südasiatischen Land. Die Maßnahme tritt am kommenden Dienstag um 00.01 Uhr (06.01 Uhr MESZ) in Kraft und gilt auf unbestimmte Zeit, wie aus einer Verfügung von US-Präsident Joe Biden hervorgeht.