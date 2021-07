Damit wäre man bei Trend Nummer zwei: die Impfgeschwindigkeit. Impfen die USA weiterhin so schnell bzw. langsam wie im Moment, wären die 85 Prozent erst Ende Februar erreicht. Das errechnete die New York Times. Selbst 70 Prozent wären es demnach erst Ende Oktober. Die Gefahr, das nach Meinung von Expert*innen zu viele Menschen ungeimpft in den Winter gehen, ist also nicht unerheblich.