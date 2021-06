Knapp acht Millionen Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 wurden seitdem geimpft. Die Gesundheitsbehörde Center for Disease Control and Prevention (CDC) empfiehlt die Impfung uneingeschränkt - anders als die Ständige Impfkommission (Stiko) in Deutschland. Die begründete ihre Entscheidung mit einer unzureichenden Datenlage, auch was Spätfolgen der Impfung angeht. Gleichzeitig müssten Kinder nur sehr selten intensivmedizinisch behandelt werden, erlebten kaum schwere Krankheitsverläufe.