Forscher*innen der University of San Francisco haben die Varianten in einer Studie genauer untersucht. Dabei kommen die Wissenschaftler*innen nicht nur zu dem Schluss, dass die Mutanten ansteckender seien als andere Varianten. In den Nasenabstrichen der Infizierten fanden sich doppelt so viele Viruspartikel wie bei Infektionen mit anderen Virustypen. Die Befürchtung ist auch, dass B 1.427 und B.1429 sich nicht nur dem Immunsystem, sondern auch dem Impfstoff entziehen und diesen damit wirkungslos machen könnten.