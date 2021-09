Die meisten positiven Testergebnisse stammen aus den Bundesstaaten, in denen die Schulen am längsten wieder geöffnet sind. Inzwischen ist der Schulbetrieb fast überall im Land wieder in vollem Gange - begleitet von der Skepsis vieler Eltern, Lehrer*innen und Schüler*innen, ihre Kinder in den normalen Schulalltag zurückkehren zu lassen. Auch das Pflegepersonal ist verunsichert.