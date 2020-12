Im ersten Moment, als die Amerikanerin Hillary Webster den Briten Brian Connor in einem Flughafen Restaurant in Colorado sah, wusste sie, sie beide gehören zusammen. Das war vor Corona. Als Reisen noch unbeschwert möglich war, als sich zwei Fremde noch ohne Masken, Bein an Bein an einer Bar unterhielten, und am Ende daraus sogar Liebe wurde.