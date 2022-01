Zudem verwies Fauci darauf, dass die Sterbe- und Hospitalisierungsrate in den USA in den vergangenen Wochen deutlich niedriger gewesen sei als bei früheren Corona-Wellen. Mit Blick auf den heute wiederbeginnenden Unterricht an amerikanischen Schulen rief der Berater von Präsident Biden Eltern auf, ihre Kinder in jedem Fall gegen das Virus impfen zu lassen, regelmäßig zu testen und sie stets mit Maske in den Unterricht zu schicken.