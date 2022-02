Die Leitlinien für das Tragen von Schutzmasken in der Corona-Pandemie sind in den USA deutlich gelockert worden. Aufgrund einer neuen Bewertungsmethode für das Corona-Risiko durch die US-Gesundheitsbehörde CDC leben jetzt mehr als 70 Prozent der Bevölkerung in Gegenden, in denen das Tragen von Masken in Innenräumen nicht länger empfohlen wird, teilte die Behörde am Freitag mit.