2020 konnte die Branche ein Umsatzplus von sechs Prozent verbuchen - trotz oder wegen der Krise. Auch 2021 rechnet der CIVD mit einem Umsatzplus von 10 Prozent. Das liegt natürlich auch am Mangel an Alternativen. Fernreisen waren in der Pandemie zeitweise gar nicht oder nur schwer möglich. Mit diversen Corona-Tests und, je nach Destination, 14-tägiger Quarantäne nach Reiserückkehr fühlt sich der Urlaub schnell nicht mehr wie Urlaub an. [Hier lesen Sie, welche Länder derzeit als Corona-Risikogebiete gelten.]