Virologen in Südafrika wurden stutzig, als die täglichen Infektionsraten im Land innerhalb weniger Tage von einigen hundert Fällen auf mehr als 2.000 hochschnellten. Betroffen ist vor allem der Großraum um die Millionenmetropole Johannesburg und die Hauptstadt Pretoria. Mehrere Länder verschärfen nun zur Vorsicht ihre Einreiseregeln, auch Deutschland. Dennoch: Die neue Variante ist bereits in Europa angekommen. Die Untersuchung einer Virus-Probe in Belgien zeigte B.1.1.529.