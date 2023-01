Neue Corona-Variante : Wie gefährlich ist XBB.1.5?

Laut WHO wurde die neue Variante bereits in 29 Ländern nachgewiesen. In Deutschland gibt es aktuell noch keine offiziellen Zahlen zu XBB.1.5 - das RKI hat seit Wochen keine aktuellen Daten mehr zu den in Deutschland vorherrschenden Varianten vorgelegt. Es ist aber davon auszugehen, dass die Variante längst in Deutschland angekommen ist.