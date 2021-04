Trotzdem würde aber eine eventuell abgeschlossene Berufsunfähigkeitsversicherung einspringen: Die müsse "in jedem Fall zahlen, wenn man berufsunfähig wird – die ist unabhängig vom Verschulden", so Konradt. "Sonst könnte man auch nicht mehr in den Skiurlaub fahren, weil ja immer das Risiko besteht, dass man einen Unfall hat und berufsunfähig wird." Die einzige Ausnahme sei, wenn vorher in den AGBs Leistungen bei Berufsunfähigkeit explizit aufgrund von Impfschäden ausgeschlossen wurden.