In Großbritannien breitet sich derzeit die indische Variante B.1.617.2 schnell aus und hat inzwischen einen Anteil von rund 80 Prozent am Infektionsgeschehen. Die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) inzwischen "Delta" getaufte Variante gilt als deutlich ansteckender und lässt die Zahl der Neuinfektionen wieder ansteigen, wenn auch auf einem niedrigen Niveau - die landesweite Inzidenz liegt aktuell bei 37. Das aber trotz hoher Impfquote: Mehr als 75 Prozent aller Erwachsenen in Großbritannien haben bereits mindestens eine Corona-Impfdosis erhalten.