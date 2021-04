Schon seit Mitte März steigen die Infektionszahlen wieder - in manchen Bundesstaaten dramatisch. Michigan etwa: Dort infizieren sich täglich im Durchschnitt fast 8.000 Menschen neu mit dem Coronavirus - etwa so viele wie auf dem bisherigen Höhepunkt der Krise Ende November. Die Intensivstationen sind zu 79 Prozent ausgelastet. Auch in Minnesota, Pennsylvania und Florida verschärft sich die Lage täglich.