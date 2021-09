Die meisten Infektionen mit der Virusvariante C.1.2 - etwa 85 Prozent - wurden in Südafrika entdeckt: Dort macht das Virus mittlerweile etwa zwei Prozent aller Corona-Infektionen aus. Es ist also aktuell noch nicht weit verbreitet. Weitere Fälle gab es bisher in Mauritius, Zimbabwe, Botswana, China und Neuseeland. In Europa wurde die Variante bisher in Portugal, der Schweiz und Großbritannien nachgewiesen.