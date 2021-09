Die Virusvarianten werden nach Buchstaben des griechischen Alphabets benannt. Je nach Gefährlichkeit werden die Varianten in die Kategorien "besorgniserregende Varianten" ("VOC" für "Variants of Concern") oder "unter Beobachtung stehende Varianten" ("VOI" für "Variants of Interest") eingestuft. ZDFheute mit einem Überblick der wichtigsten Varianten: